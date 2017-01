POL-TUT: (Schönwald) Auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten

Schönwald (ots) - Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin geriet am Mittwochmittag, gegen 13.15 Uhr, auf der Kreisstraße 5728, zwischen Schönwald und Geutsche, auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und prallte in ein entgegenkommendes Auto. An den älteren Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell