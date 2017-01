POL-TUT: (Schiltach) Bei Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn geraten und Entgegenkommenden gestreift

Schiltach (ots) - Am Donnerstag, gegen 11.15 Uhr, ist es zu einem Streifvorgang zwischen dem Auflieger einer Sattelzugmaschine und einem entgegenkommenden Pkw gekommen. Der polnische Sattelzug kam bei seiner Fahrt von Wolfang in Richtung Schramberg, in Schiltach, im Einmündungsbereich zur Bundesstraße 294, aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse ins Schlingern und rammte den entgegenkommenden Pkw. Über die genaue Schadenshöhe ist nichts bekannt. Verletzt wurde niemand.

