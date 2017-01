POL-TUT: (Hüfingen) Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Hüfingen (ots) - Ein 48-jähriger Autofahrer kam am späten Mittwochabend, gegen 23.25 Uhr, auf der Bundesstraße 27, zwischen Behla und Hüfingen, auf der glatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stelle sich heraus, dass der Mann einiges über den Durst getrunken hatte. Ein Alkotest bestätigte dies. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem nahmen die Beamten seinen Führerschein in Verwahrung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell