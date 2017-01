POL-TUT: (Horb am Neckar) Dreiste Unfallflucht auf dem Nordring - Zeugen gesucht

Horb am Neckar (ots) - Ein dreister Unfallflüchtiger hat am Mittwochabend, kurz nach 18.30 Uhr, im Nordring einen geparkten Passat beschädigt und ist dann von der Unfallstelle geflüchtet. Der Fahrer eines hellen Kleinwagens mit Freudenstädter Kennzeichen war aus Richtung Landesstraße 355 unterwegs, als er nach Abbiegen in den Nording ins Schleudern geriet und gegen einen geparkten Passat prallte, an dem dadurch 3.000 Euro Schaden entstand. Anstatt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, stiegen zwei Personen aus dem Fahrzeug aus und gingen einfach davon. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs, es dürfte sich um einen hellen Kleinwagen handeln, drückte aufs Gas und zog von dannen. Die Polizei Horb am Neckar (07451 96-0) sucht nun Zeugen, die Angaben zum Verursacher beziehungsweise zum Verursacherfahrzeug machen können. Sie sollen sich mit der Polizei Horb am Neckar in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell