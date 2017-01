POL-TUT: (Albstadt, Onstmettingen) Laternenmasten gerammt anschließend geflüchtet

Albstadt, Onstmettingen (ots) - Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich am Dienstag, zwischen 07.00 und 20.30 Uhr, ein bislang unbekannter Autofahrer in der Hauptstraße. Der Unbekannte befuhr die Hauptstraße, als er aus unbekannter Ursache etwa auf Höhe zur Einmündung der Hofmannsthalstraße gegen einen Laternenmasten prallte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Am Mast entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise zum Fahrer und dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Albstadt (07432 955-0) in Verbindung zu setzen.

