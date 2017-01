POL-TUT: (Neuhausen ob Eck, Bundesstraße 311) 24-Jährige überfährt Verkehrsinsel

Neuhausen ob Eck, Bundesstraße 311 (ots) - Eine 24-jährige Daimler-Lenkerin hat am Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr, an der Auffahrt der Meßkircher Straße zur Bundesstraße 311 einen Verkehrsunfall verursacht. Die junge Frau war auf der Meßkircher Straße unterwegs und wollte auf die Bundesstraße auffahren. Sie geriet jedoch aufgrund der Wetterverhältnisse ins Schleudern und prallte gegen die dortige Verkehrsinsel. Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch das Manöver nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die junge Frau blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell