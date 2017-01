POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Durch Straßenglätte auf die Gegenfahrbahn gekommen und Unfall verursacht

Oberndorf (ots) - Oberndorf am Neckar: Durch Straßenglätte auf die Gegenfahrbahn gekommen und Unfall verursacht

Am Mittwoch gegen 16.20 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw Nissan mit angehängter Frontschaufel die Aistaiger Straße in Fahrtrichtung Landesstraße 424 als er auf glatter Fahrbahn auf die Gegenspur geriet und mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Fiat zusammenstieß. Am Fiat entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Am Schneeschieber des Nissans konnte kein Schaden festgestellt werden. Die Frau im Fiat wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig ins Krankenhaus.

