POL-TUT: Oberndorf am Neckar: Auto gerammt und dann davongefahren

Oberndorf (ots) - Am Mittwoch kam es im Zeitraum zwischen 11.45 Uhr und 15.30 Uhr zu einem Unfall mit Unfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen Ford Fiesta auf dem Wöhrd-Parkplatz gegenüber der Volksbank abgestellt. Als er nachmittags zurückkehrte, bemerkte er sofort einen neuen Schaden am linken vorderen Licht beziehungsweise der Stoßstange. Bei genauerer Betrachtung wurde festgestellt, dass der Verursacher mit großer Wucht gegen das parkende Fahrzeug gestoßen sein musste, da der Spritzwasserbehälter und die Batterie im Motorraum verschoben waren. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, vom Unfallort. Wer in dieser Zeit etwas beobachtet hat oder sonst Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug geben kann, soll sich bitte mit dem Polizeirevier Oberndorf, Telefon 07423/81010, in Verbindung setzen.

