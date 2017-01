POL-TUT: (Hardt)Unfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit - 17.000 Euro Schaden

Hardt (ots) - Am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, befuhr die 43-jährige Unfallverursacherin die Kreisstraße 5531 aus Hardt in Richtung Schramberg-Sulgen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit einem auf der Gegenfahrbahn fahrenden VW zusammen. Am VW entstand Sachschaden von zirka 10.000 Euro, am Peugeot der 43-Jährigen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 7.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell