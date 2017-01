POL-TUT: (Albstadt, Burladingen, Nusplingen) Eisglätte führt zu mehreren Unfällen

Albstadt, Burladingen, Nusplingen (ots) - Im Laufe des gestrigen Mittwochs ist es im Bereich Albstadt, Burladingen und Nusplingen zu mehreren Unfällen gekommen, die auf die winterlichen Straßenverhältnisse zurückzuführen sind. Die Sachschäden sind jeweils gering, glücklicherweise wurde niemand verletzt. Beispielsweise geriet am Abend eine 21-jährige Fiat-Lenkerin aufgrund Schneeglätte zwischen Burladingen und Ringingen in den Straßengraben. Eine 40-jährige Opel-Lenkerin rutschte gegen 15.00 Uhr in der Onstmettinger Straße in Burladingen ebenfalls von der Fahrbahn. Sie prallte gegen die Leitplanken. Auch hier ist glücklicherweise nichts weiter, außer Sachschaden, passiert. Auf der Landesstraße 448, zwischen Albstadt und Bitz, geriet eine 32-jährige BMW-Lenkerin auch von der Fahrbahn, wobei auch hier nur geringer Schaden entstand. Im Bereich Nusplingen, auf der Kreisstraße 7150, ist es jedoch zu einem Verkehrsunfall gekommen, der über 5.000 Euro Sachschaden forderte. Eine 36-jährige Audi-Fahrerin war von Heidenstadt in Richtung Nusplingen unterwegs, als sie aufgrund Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Golf zusammenstieß. Verletzt wurde niemand, der Golf musste jedoch abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell