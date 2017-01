POL-TUT: (Empfingen) Zeugen- und Geschädigten-Aufruf nach riskanten Überholmanövern

Empfingen (ots) - Am Freitag vor Heiligabend, den 23.12.2016, in der Zeit zwischen 17.35 Uhr und 17.45 Uhr, überholte auf der B 463, zwischen Empfingen und Bisingen, der Fahrer eines weißen Mercedes-Kombi mit Tübinger Kennzeichen in riskanter Fahrweise mehrfach andere Verkehrsteilnehmer. Dabei fuhr der Mann mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Mehrere entgegenkommende Autofahrer waren um einen Unfall zu verhindern, zum Abbremsen gezwungen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und Geschädigte, denen der Pkw aufgefallen ist oder die durch das Verhalten des Mercedesfahrers gefährdet worden sind. Mitteilungen werden an das Polizeipräsidium Tuttlingen, 07461/941-0, erbeten.

