POL-TUT: (Aldingen) Fahrzeug nach Unfall in Brand geraten

Aldingen (ots) - Wegen eines technischen Defekts ist am Montag, gegen 23:43 Uhr, im Schubertweg ein Dacia mit osteuropäischer Zulassung in Brand geraten. Der Vorfall hatte aber eine Vorgeschichte: Die Fahrzeugbesitzerin war zuvor, gegen 16:55 Uhr, mit ihrem Auto zwischen Schura und Aldingen auf der schneeglatten Kreisstraße 5910 von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum geprallt. Hierbei muss sich wohl die Batterie des Dacias derart verschoben haben, dass es letztendlich Stunden später zu einem Kurzschluss kam und das Fahrzeug vollständig abbrannte. Die Freiwillige Feuerwehr Aldingen löschte das Fahrzeug.

