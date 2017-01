POL-TUT: (Villingen-Schwenningen) Einbruchversuch in Kindertagesstätte

Villingen-Schwenningen (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 23.12. und Dienstag, 27.12.16 hat ein bislang unbekannter Täter versucht in eine Kindertagesstätte in der Straße "Am Ziegelbach" einzubrechen. Durch ein vermutlich unverriegeltes Fenster verschaffte sich der Täter Zutritt zum Gebäude. Dort versuchte er die Bürotür aufzubrechen, was ihm allerdings nicht gelang. Ohne Diebesgut verließ der Täter den Tatort. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von zirka 1.000 Euro. Wer in dieser Zeit etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/6010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell