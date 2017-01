POL-TUT: (Donaueschingen) Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn - Spitzenreiter war 198 km/h schnell

Donaueschingen (ots) - Zahlreiche Autofahrer waren am Dienstagnachmittag auf der Autobahn A 864, in Fahrtrichtung Bundesstraße 27/Donaueschingen, mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Im 100 km/h Bereich führte die Verkehrsüberwachung der Verkehrspolizeidirektion Zimmern o. R. Laser-Messungen durch. Insgesamt ergaben sich dabei 30 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 21 km/h. Der schnellste war ein 33-jähriger Audi-Fahrer aus der Schweiz der beinahe doppelt so schnell als die erlaubten 100 km/h fuhr. Die Beamten maßen 198 km/h. Dem Temposünder kam der Verstoß teuer zu stehen. Er durfte an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1200 Euro berappen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell