POL-TUT: (St. Georgen) Zusammenstoß aufgrund einer Vorfahrtsverletzung

St. Georgen (ots) - Am Dienstag kam es gegen 15.10 Uhr zu einem Vorfahrtsunfall auf der Alten Landstraße bei dem zwei Fahrzeuge zusammenstießen. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Skoda Fabia den Jörglisbergweg talwärts und bog an der nach rechts verlaufenden abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Alte Landstraße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 70-Jährigen Opel Meriva Fahrers, welcher auf der Alten Landstraße unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten an der vorderen Stoßstange miteinander. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro.

