POL-TUT: (Emmingen-Liptingen, Liptingen) Renault-Fahrer kommt bei Schneeglätte ins Schleudern und landet auf dem Dach

Emmingen-Liptingen, Liptingen (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, geriet der Fahrer eines Renaults auf der Bundesstraße 14, von Liptingen in Richtung Tuttlingen fahrend, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn alleinbeteiligt ins Schleudern. Der 23-jährige verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich, sodass der Renault auf dem Dach liegen blieb. Der junge Autofahrer zog sich dabei glücklicherweise keine Verletzungen zu. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell