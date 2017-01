POL-TUT: (Schramberg) Betrunkener Imbissbesucher beleidigt Gäste und Polizei

Schramberg (ots) - Ein 44-jähriger Mann hat am helllichten Dienstagmittag, gegen 14.00 Uhr, volltrunken in einem Bistro in der Berneckstraße randaliert und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann beleidigte zunächst anwesende Gäste. Vor der hinzugerufenen Polizei machte der Unbelehrbare mit seinen Beleidigungen gegenüber den Imbissgästen vor dem Lokal weiter. Der Zecher wurde immer aggressiver und drohte sogar einem Gast Schläge an. Erst nachdem ihm angeboten wurde, bei der Polizei seinen Rausch auszuschlafen, verließ er den Ort des Geschehens. Beim Überqueren der Fußgängerampel hob der Mann seinen rechten Arm und machte eine obszöne Geste gegenüber den eingesetzten Polizisten, die als Beleidigung zu werten ist. Der 44-jährige wird sich nun wegen den ausgesprochenen Beleidigungen gegen die Lokalgäste sowie der beleidigenden Handbewegung gegenüber den Beamten verantworten müssen.

gez. Marcel Meier

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell