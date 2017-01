POL-TUT: (Schramberg) Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten - eine Person leicht verletzt

Schramberg (ots) - Bei einem Auffahrunfall sind am Dienstag, gegen 11:00 Uhr, drei Autos in der Berneckstraße aufeinander geschoben worden. Ein 59-jähriger Nissan-Lenker hielt aufgrund der roten Ampel hinter einem Citroen an. In der weiteren Folge beging der Mann jedoch einen folgenschwereren Bedienungsfehler und sein Fahrzeug machte einen Satz nach vorne. Der Nissan prallte mit voller Wucht gegen den vor ihm befindlichen Citroen. Dieser wurde auf einen davor verkehrsbedingt wartenden Peugeot aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde die 21-jährige Fahrerin des mittleren Wagens leicht verletzt und musste sich ärztlich behandeln lassen. An den drei Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro.

gez. Marcel Meier

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell