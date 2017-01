POL-TUT: (Oberndorf) Mann schreit auf Parkplatz und in Supermarkt grundlos umher und beunruhigt Kunden

Oberndorf (ots) - Ein grundlos laut herumschreiender 60-jähriger Mann hat am Dienstagabend in einem Einkaufsmarkt sowie auf dem dortigen Parkplatz Anlass für das Einschreiten einer Streife des Polizeireviers Oberndorf gegeben. Zunächst schrie der Mann, der wirres Zeug von sich gab, in dem Einkaufsmarkt unverständlich umher und machte so Kunden auf sich aufmerksam. Anschließend stieg der Mann in ein Fahrzeug und machte geradeso weiter. Der der Polizei nicht gänzlich unbekannte Mann wurde einem Arzt vorgestellt.

gez. Marcel Meier

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell