POL-TUT: (Epfendorf) 24-Jährige überschlägt sich nach Fahrfehler

Epfendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend zwischen Epfendorf und Talhausen ist eine 24-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und hat sich anschließend überschlagen. Vermutlich wegen eines Fahrfehlers kam die junge Frau alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte in der Folge eine Schutzplanke und überschlug sich. Die Autofahrerin hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Der VW war allerdings nicht mehr fahrbereit und blieb bis zur Fahrzeugbergung neben einem Bachablauf liegen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

