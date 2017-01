POL-TUT: (Tuttlingen) Zeugenaufruf / Nachtrag zum Verkehrsunfall vom 29.12.2016 in der Möhringer Vorstadt - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots) - Zu dem Verkehrsunfall, der sich am 29.12.2016, gegen 12.10 Uhr an der großen Kreuzung der Bundesstraße 311 / Keltenstraße / Gänsäcker in der Möhringer Vorstadt ereignet hat und bei dem etwa 12.000 Euro Sachschaden entstanden ist (wir haben am Freitag, 30.12.2016, 14:31 Uhr, berichtet), sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 32-jährige Opel-Fahrerin war von der Keltenstraße geradeaus, in den Gänsäcker, unterwegs. Sie stieß mit einem Golf zusammen, der auf der Bundesstraße 311 von Tuttlingen in Richtung Immendingen fuhr. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gilt das Überfahren des Rotlichts als Ursache, ein technischer Defekt der Ampelanlage kann mittlerweile ausgeschlossen werden; dennoch bittet die Polizei, dass sich Zeugen melden, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Da zum Unfallzeitpunkt hohes Verkehrsaufkommen herrschte, dürften andere Verkehrsteilnehmer den Unfall mitbekommen haben. Die Polizei bittet deshalb, Verkehrsteilnehmer oder Passanten, die den Unfall beobachtet haben, sich dort zu melden.

