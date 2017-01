POL-TUT: (Albstadt) Auto rutscht im Schnee von der Fahrbahn - Totalschaden

Albstadt (ots) - Am Montagnachmittag, kurz nach 16.00 Uhr, ist auf der Landstraße 360 / Thanheimer Straße ein VW Passat, der in Richtung Tailfingen unterwegs war, wegen Schneeglätte ins Rutschen geraten und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der 41-jährige VW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, jedoch entstand an seinem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden von fast 20.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell