POL-TUT: (Albstadt) Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand und beleidigt Beamte

Albstadt (ots) - Ein 24-jähriger Opel-Lenker ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 00.45 Uhr, in der Eisenbahnstraße einer Streife des Polizeireviers Albstadt aufgefallen. Der junge Mann, der erheblich alkoholisiert unterwegs war, zeigte sich bei der Kontrolle völlig uneinsichtig. Er beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach in nicht druckreifer Form. Bei der angeordneten Blutentnahme leistete er Widerstand, indem er sich gegen die Maßnahme kraftvoll wehrte. Der Mann muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Den Führerschein hat er nun erstmal los, außerdem kommen Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auf ihn zu.

