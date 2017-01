POL-TUT: (Nusplingen, Landesstraße 433) Glatteisunfälle

Nusplingen, Landesstraße 433 (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, hat es witterungsbedingt auf der Landesstraße 433 gleich zwei Mal gekracht. Eine 17-jährige Fahranfängerin rutschte bei einer ihren ersten Fahrten, die sie ordnungsgemäß in Begleitung absolvierte, zwischen Nusplingen und Unterdigisheim in einer langgezogenen Rechtskurve mit ihrem BMW von der Fahrbahn. Fast zeitgleich landete eine 20-jährige Renault-Lenkerin auf ihrer Fahrt von Egesheim nach Nusplingen ebenfalls neben der Fahrbahn. Glücklicherweise wurde bei den Unfällen niemand verletzt. Die Sachschäden werden auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt.

