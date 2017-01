POL-TUT: (Loßburg, Landesstraße 408): Verkehrsunfall fordert 8.000 Euro Sachschaden

Freudenstadt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, gegen 9.40 Uhr, auf der L 408. Ein aus Richtung 24-Höhe kommender 76-jähriger Autofahrer wollte mit seinem VW Golf an der Einmündung zur übergeordneten L 408 nach links in Richtung Loßburg einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem aus Loßburg herannahenden und bevorrechtigten Pkw Audi. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von circa 8.000 Euro.

