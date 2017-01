POL-TUT: (Villingen) Dachstuhlbrand - keine Verletzte - 98-Jährige gerettet

Villingen-Schwenningen (ots) - In einem Zweifamilienhaus in der Saarlandstraße kam es am Dienstagabend, gegen 21.45 Uhr, zu einem Dachstuhlbrand. Die zwei Bewohner des Hauses ein 78-jähriger Mann und eine 98-jährige Frau konnten von der Feuerwehr rechtzeitig aus dem Gebäude gerettet werden. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf circa 100.000 Euro belaufen. Momentan ist das Gebäude nicht bewohnbar. Die 98-Jährige sowie der 78-jährige Mann kamen vorerst bei Nachbarn unter. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Villingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell