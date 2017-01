POL-TUT: Rottweil: Unfallflucht in der Tuttlinger Straße - Zeugen gesucht

Rottweil (ots) - Nach einer Fahrerflucht am Montagmittag in der Tuttlinger Straße sucht die Polizei nach dem Unfallflüchtigen und nach Zeugen. Zwischen 15:30 Uhr und 15:47 Uhr kollidierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer vor dem Gebäude Tuttlinger Straße 1 mit einem dort geparkten VW Polo und verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741 477-0, entgegen.

