POL-TUT: Wellendingen: 21-Jährige kommt auf schneebedeckter Straße ins Schleudern und kollidiert mit entgegenkommenden Pkw - drei Leichtverletzte

Wellendingen (ots) - Am Montagabend, gegen 18:34 Uhr, ist eine 21-jährige Autofahrerin zwischen Wellendingen und Neufra auf der zu diesem Zeitpunkt schneeglatten Kreisstraße 5545 ins Schleudern geraten und mit ihrem Renault Twingo in den Gegenverkehr geraten. Durch die Wucht des Aufpralls lösten an beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw, die Unfallverursacherin sowie deren Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die ordnungsgemäß gesicherten Kleinkinder der Unfallverursacherin im Alter von zwei und vier Jahren blieben zum Glück unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

