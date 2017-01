POL-TUT: Villingen-Schwenningen) Vorfahrt missachtet

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Montag um 16.00 Uhr hat ein 63-jähriger Autofahrer beim Überqueren der Fahrbahn einen von rechts kommenden Pkw Peugeot missachtet und ist mit ihm zusammen gestoßen. Der 63-Jährige befuhr die Mannheimer Straße und wollte die Berliner Straße überqueren um in die Einfahrt der Avia Tankstelle zu fahren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 77-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von zirka 10.000 Euro. Sowohl der Fiat als auch der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell