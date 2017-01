POL-TUT: (Villingen-Schwenningen) Vorfahrt missachtet - ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Montag, gegen 11.15 Uhr, kam es an der Kreuzung Lupfenstraße/Neuffenstraße zu einem Vorfahrtsunfall bei dem mehrere Personen teils schwer verletzt wurden. Der 33-jährige Unfallverursacher befuhr die Neuffenstraße aus Richtung Rottweiler Straße. Der 74-jährige Geschädigte befuhr mit seinem Mercedes-Benz die Lupfenstraße aus Richtung Rottweiler Straße. An der Kreuzung Lupfenstraße/Neuffenstraße übersah der 33-jährige Ford-Fahrer den vorfahrtsberechtigten 74-Jährigen und prallte ungebremst gegen die hintere rechte Seite des Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Geschädigten gedreht und krachte gegen ein Geländer am Gehweg. Einer der drei Insassen des Mercedes-Benz wurde schwer die anderen beiden leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell