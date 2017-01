POL-TUT: (Triberg) Parkendes Auto vor Garage beschädigt - bitte Zeugenaufruf

Triberg (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag, 13.00 Uhr und Dienstag, 07.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ein parkendes Auto in der Hornberger Straße vor Hausnummer 6 beschädigt und ist dann ohne sich um den Schaden zu kümmern weitergefahren. Die Besitzerin stellte den Ford am Montagmittag vor ihrer Garage ab. Als sie am nächsten Morgen zum Fahrzeug zurückkam, war die Fahrertüre eingedrückt. Am Fahrzeug konnten weiße Lackantragungen festgestellt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 750 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug bitte an den Polizeiposten Triberg, Telefon 07722/1014.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell