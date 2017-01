POL-TUT: (Villingen/Donaueschingen) Fahrer eines roten Renault Clio gefährdet Fußgänger in Villingen - Polizei sucht Zeugen

Villingen/Donaueschingen (ots) - Am Montagnachmittag ist in Villingen, in der Niedere Straße, ein roter Renault Clio aufgefallen, dessen Fahrer mit aufheulendem Motor durch die Innenstadt kurvte. Dabei fuhr er auch, möglicherweise sogar rückwärts, durchs Bickentor und gefährdete dabei mehrere Fußgänger, die zur Seite springen mussten. Die sofort eingeleitete Suche nach dem Verkehrssünder war nicht von Erfolg gekrönt. Gegen 15.20 Uhr fuhr der 39-jährige Clio-Fahrer in Hüfingen einer Streife des Polizeireviers Donaueschingen entgegen. Als der Fahrer die Polizei erblickte, verhielt er sich sofort auffällig, schrie aus seinem Auto, streckte die Arme aus dem geöffneten Fenster der Fahrertüre und bettelte damit förmlich um eine Kontrolle. Die Streife tat ihm den Gefallen und hielt ihn an. Bevor die Beamten mit der Kontrolle begannen, nahm der Verkehrsrowdy erst noch einen kräftigen Schluck aus seiner Pulle. Wegen seiner starken Alkoholfahne ließen ihn die Gesetzeshüter in ein Testgerät blasen. Das Ergebnis unterstrich die absolute Fahruntüchtigkeit des Mannes. Weil sein Verhalten auch den Verdacht aufkommen ließ, dass er unter Drogeneinfluss steht, musste der 39-Jährige mit zur einer zweifachen Blutentnahme ins Krankenhaus. Seinen Führerschein brauchte er allerdings nicht abzugeben - er hatte bereits keinen mehr. Das Polizeirevier Donaueschingen ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährung gegen den Mann und sucht dringend nach Zeugen, die durch seine Fahrweise gefährdet worden sind oder denen er sonst aufgefallen ist. Bitte melden sie sich umgehend unter der Telefonnummer 0771 83783 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell