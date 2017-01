POL-TUT: (Wurmlingen) Zwei Verletzte und 20.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall am Konzenberg

Wurmlingen (ots) - Auf der Bundesstraße 523 zwischen Tuttlingen und Eßlingen, Abfahrt Wurmlingen, sind am Montag drei Personenkraftwagen zusammen gestoßen und teilweise erheblich beschädigt worden. Zwei Personen erlitten Verletzungen, die die Einlieferung ins Krankenhaus erforderlich machten. Der 55-jährige Fahrer eines Audis fuhr gegen 11.45 Uhr auf der B523 in Richtung Tuttlingen und bog an der Abfahrt nach Wurmlingen nach links ab. Hierbei übersah er einen aus Richtung Tuttlingen entgegen kommenden VW Golf und stieß frontal mit ihm zusammen. Die Aufprallwucht brachte den Audi ins Schleudern und drückte ihn gegen einen an der Einmündung wartenden VW Caddy. Nach der Kollision zwischen Audi und VW Caddy stieß der entgegenkommedne VW Golf ein zweites Mal gegen den A4. Der Golf-Fahrer wurde schwer verletzt und wurde mit dem Sanka in Klinikum Tuttlingen gebracht. Während der Unfallaufnahme verschlechterte sich der Gesundheitszustan des Unfallverursachers zusehends, weshalb auch er letztendlich zur ärztlichen Behandlung ins Klinikum musste. An dem Audi A4 und dem VW Golf entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt zirka 16.000 Euro. Der Schaden an dem VW Caddy wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Alle drei unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell