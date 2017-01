POL-TUT: (Sulz, Bergfelden-Renfrizhausen/Kreisstraße 5502): 19-jähriger Fahranfänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rottweil (ots) - Auf der Fahrt von Bergfelden nach Renfrizhausen geriet am Montag, gegen 17.30 Uhr, ein 19-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Fiesta auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab, wobei er anschließend gegen einen Baum prallte. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Zur Rettung des in seinem Fahrzeug eingeklemmten Verunglückten waren die Freiwilligen Feuerwehren Sulz, Hopfau, Bergfelden mit 23 Mann und fünf Fahrzeugen vor Ort. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von circa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell