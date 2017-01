POL-TUT: (Horb, Kreisstraße 4768): 67-jährige Autofahrerin prallt mit Pkw auf eisglatter Fahrbahn gegen Hauswand und wird schwer verletzt

Freudenstadt (ots) - Schwer verletzt wurde am Dienstag, gegen 3 Uhr, eine 67-jährige Autofahrerin als sie auf der Fahrt von Empfingen in Richtung Mühringen mit ihrem Pkw Fiat Doblo verunglückte. Möglicherweise infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte die 67-Jährige auf der Wiesenstetter Straße (K 4768) in einer Linkskurve gegen drei Leitplanken. Beim Gegenlenken schleuderte das Fahrzeug auf der eisglatten Fahrbahn frontal gegen eine Hauswand. Durch den heftigen Aufprall wurde die allein im Pkw sitzende Fahrerin schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 30.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell