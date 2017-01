POL-TUT: (Gosheim) Vorfahrt missachtet - 10.000 Euro Schaden

Gosheim (ots) - Zwei demolierte PKWs und 10.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Vorfahrtsunfalls am Montagnachmittag an der Kreuzung Wehinger Straße/Zeppelinstraße. Der 20-jährige Fahrer eines Opels bog von der Zeppelinstraße nach links in die Wehinger Straße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Mercedes, der auf der Wehinger Straße in Richtung Gosheim unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Verletzt hat sich niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell