POL-TUT: (Trossingen) 9000 Euro Schaden nach Vorfahrtsunfall

Trossingen (ots) - Am Montagvormittag sind in der Ernst-Hohner-Straße, beim Jakob-Hohner-Platz, zwei Autos zusammen gestoßen. Ein 38-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Ernst-Hohner-Straße stadtauswärts. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts aus dem Jakob-Hohner-Platz kommenden, weiteren BMWs und stieß mit ihm zusammen. Am Auto des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Am anderen BMW schätzt die Polizei den Schaden auf 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der stärker beschädigte Wagen musste abgeschleppt werden.

