POL-TUT: (Dotternhausen) Einbruch in ARAL-Tankstelle

Dotternhausen (ots) - Mit Sturmhauben maskiert sind am Dienstag, gegen 02.15 Uhr, zwei Einbrecher in die ARAL-Tankstelle in der Dormettinger Straße eingedrungen. Sie zertrümmerten die Verglasung der Eingangstür und schlüpften durch die Öffnung in den Verkaufsraum. Dort gingen die zwei Diebe zielstrebig zum Tabakwarenregal und entwendeten eine noch nicht bekannte Anzahl Zigaretten. Nach kaum einer Minute waren die Täter wieder draußen und suchten das Weite. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird auf zirka 3000 Euro beziffert. Die Tankstelle ist videoüberwacht, die Tat deshalb aufgezeichnet. Der Polizeiposten Schömberg hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell