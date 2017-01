POL-TUT: (Schömberg) Auto rutscht im Schnee von der Fahrbahn - Totalschaden

Schömberg (ots) - Am Montagnachmittag ist auf der Landstraße zwischen Deilingen und Schömberg ein VW Golf wegen Schneeglätte ins Rutschen geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Der 28-jährige VW-Fahrer kam aus Deilingen und bog nach links in Richtung Schörzingen ab. Beim Abbiegen kam er ins Schliddern und stieß rechts gegen die Leitplanke. Dabei wurde der ältere Golf so stark demoliert, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden eintrat. Der Schaden an der Schutzplanke liegt bei etwa 500 Euro, Gesamtschaden zirka 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

