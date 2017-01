POL-TUT: (Albstadt-Truchtelfingen) 15.000 Euro Schaden nach Glätteunfall

Albstadt-Truchtelfingen (ots) - Am Samstag, um 12.35 Uhr, sind an der Einmündung der Straße "Im Ried" in die Straße "Im Wiesengrund" wegen Eisglätte zwei PKWs zusammen gestoßen. Ein 20-jähriger Autofahrer, der aus dem Ried kam, rutschte trotz Bremsung auf der glatten Fahrbahn in die Einmündung hinein. Dort kam im selben Moment aus Richtung der Thaliastraße ein BMW angefahren, dessen Fahrer ebenfalls bremste und auszuweichen versuchte. Es half nichts: die beiden Fahrzeugen prallten zuasammen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Beide Autos waren stark demoliert und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell