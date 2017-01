POL-TUT: (Albstadt) Autofahrer landet in Maschendrahtzaun und haut dann ab

Albstadt (ots) - Mehrere Metallpfosten eines Gartenzauns hat ein unbekannter Autofahrer zwischen Samstag und Montag in der Straße "Am Reislebach" umgefahren und ist danach weggefahren. Der Unfallflüchtige kam in Höhe von Haus Nummer 59 nach links von der Fahrbahn ab und krachte in den Maschendrahtzaun. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

