POL-TUT: (Meßstetten) Renault-Fahrer kommt auf Schneeglätte ins Schleudern und prallt gegen entgegenkommenden Pkw

Meßstetten (ots) - Am heutigen Montagnachmittag, kurz vor 16.00 Uhr, geriet der Fahrer eines Renault Clio auf der Kreisstraße 7151, von Meßstetten in Richtung Lautlingen fahrend, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte zunächst gegen die linke Schutzplanke wurde von dort abgewiesen und schleuderte danach in einen entgegenkommenden VW Polo, der von einer Frau gesteuert wurde. Die Pkw-Lenkerin sowie ihre mitfahrende 11-jährige Tochter zogen sich mittelschwere Verletzungen zu. Der Unfallverursacher erlitte schwere, nach derzeitigem Kenntnisstand, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Alle drei Personen kamen ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge wurden total beschädigt. Die Kreisstraße ist momentan gesperrt. Der Renault des Unfallverursachers war mit vorschriftsmäßigen Winterreifen ausgerüstet.

