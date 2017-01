POL-TUT: Sulz am Neckar: Nach verbaler Auseinandersetzung mit Messer bedroht

Sulz am Neckar (ots) - Bereits vor Beginn einer Silvesterparty kam es am Samstag, gegen 20:30 Uhr, in einer Clique zunächst zu verbalen Streitigkeiten und in der Folge zu einer Bedrohung mit einem Messer. Mehrere Freunde wollten den 25-Jährigen Aggressor an dessen Wohnanschrift mit dem Auto abholen um gemeinsam mit diesem im Freundeskreis Silvester zu feiern. Am Treffpunkt kam es jedoch aus nicht nachvollziehbaren Gründen zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Freunden. Der 25-Jährige rastete aus, zückte ein Messer und bedrohte mit diesem einen 26-Jährigen aus der Gruppe. Um einem Konflikt aus dem Weg zu gehen entschieden sich die Kumpels die Örtlichkeit wieder mit dem Auto zu verlassen. Der 25-Jährige Täter versuchte zunächst seinen Kontrahenten mit gezücktem Messer beim Einsteigen in das Fahrzeug zu hindern, wendete sich von diesem aber dann doch wieder ab. Verletzt wurde niemand. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde gegen den 25-Jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell