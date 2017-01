POL-TUT: (Wutach) Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen

Wutach (ots) - Am Sonntag um 14.45 Uhr prallte eine 24-jährige Autofahrerin mit dem Fahrzeugheck gegen einen Baum, nachdem sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der glatten Fahrbahn von der Straße abkam. Die junge Autofahrerin war mit ihrem Dacia auf der Landesstraße 171 von Hüfingen-Mundelfingen in Fahrtrichtung Wutachmühle unterwegs. Am Ende einer Rechtskurve kam sie nach links, übersteuerte, drehte sich und fuhr rückwärts eine Böschung hinunter, wo sie mit dem Fahrzeugheck gegen einen Baum prallte. Die junge Frau kam ohne Verletzungen davon. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

