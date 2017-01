POL-TUT: Dauchingen) Telefonmasten gerammt, danach geflüchtet

Dauchingen (ots) - Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich am Sonntag, gegen 17.17 Uhr ein Autofahrer in der Butschhofstraße. Der bislang Unbekannte befuhr die Butschhofstraße stadtauswärts in Richtung Friedhof. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Telefonmasten. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Am Telefonmast entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. An der Unfallstelle konnten mehrere Fahrzeugteile sichergestellt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte es sich um einen blauen Peugeot handeln. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise zum Fahrer und dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720-85000 in Verbindung zu setzen.

