POL-TUT: (Bräunlingen) Drei Autos kollidieren auf der B 31 - 11.000 Euro Sachschaden

Bräunlingen (ots) - Am Sonntag, gegen 18.00 Uhr kam es auf der B 31 am Ende des zweispurigen Fahrbahnabschnitts zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 52-jähriger Mitsubishi Outlander Fahrer ließ am Ende des zweispurigen Fahrbahnabschnitts einen Streuwagen ordnungsgemäß rechts einscheren. Der Fahrer eines Skodas verringerte daraufhin ebenso seine Geschwindigkeit. Ein 40-jähriger Autofahrer bemerkte dies hingegen zu spät und fuhr mit seinem VW auf den vorausfahrenden Skoda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda noch auf den Mitsubishi des 52-Jährigen geschoben. Es entstand ein Gesamtsachschaden von zirka 11.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell