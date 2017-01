POL-TUT: Oberndorf: Unbekannter Täter beschädigt abgestellte Autos in der Aistaiger Straße - Polizei bittet um Hinweise

Oberndorf (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag 16:00 Uhr und Sonntag 19:00 Uhr, haben unbekannte Täter mutwillig zwei abgestellte Autos in der Aistaiger Straße beschädigt. An einem geparkten braunen Citroen C4 Picasso wurde einer der vorderen Scheibenwischer abgerissen und der Wischerarm wieder zurück auf die Frontschutzscheibe geknallt, wobei diese beschädigt wurde. An einem schwarzen Ford Ka wurde ebenfalls einer der vorderen Scheibenwischer mutwillig abgerissen. Die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell