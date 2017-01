POL-TUT: Deißlingen: Farbschmierereien an Grabstein

Deißlingen (ots) - Mit einer weißen Lackfarbe haben unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag, 25.12.2016, bis Sonntag, 01.01.2017, auf dem Friedhof in der Gutenbergstraße einen Grabstein besprüht. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in den fraglichen Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der dortigen Dienststelle in Verbindung zu setzen (Tel.: 0741 477-0).

