POL-TUT: (Frittlingen) Alkoholisierter Autofahrer kommt von Straße ab

Frittlingen (ots) - Auf der Landesstraße zwischen Wellendingen und Frittlingen ist am Sonntagmorgen, um 10.30 Uhr, ein 23-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und in einem Gebüsch gelandet. Der 23-Jährige fuhr in Richtung Frittlingen, als er kurz vor Ortsbeginn in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet. Vermutlich fuhr er zu schnell und kam deswegen nach links von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er eine Straßenlaterne. Gleich zu Beginn der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizisten die Alkoholfahne des jungen Mannes und ließen ihn deswegen in ein Testgerät pusten. Der 23-Jährige hatte über 1,5 Promille, war also absolut fahruntüchtig. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus Spaichingen musste er seinen Führerschein abgeben und darf jetzt kein führerscheinpflichtiges Fahrzeug mehr bewegen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell