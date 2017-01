POL-TUT: (Geisingen) Mit Promille an Unfallstelle gefahren

Geisingen (ots) - Während der Aufnahme eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 311 ist am Samstag, kurz vor 20 Uhr, ein Renault Clio an die Unfallstelle gekommen, dessen Fahrer betrunken war. Wegen seines Zustandes musste der 26-jährige Fahrer in ein Testgerät blasen. Das Ergebnis lag deutlich jenseits der zwei Promille. Folgen waren eine Blutentnahme und der Verlsut des Führerscheins.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell